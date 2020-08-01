رئيس نابولي يفتح المزاد أمام الأندية لشراء كوليبالي وميليك

فتح أوريليو دي لورنتييس رئيس نادي نابولي، الباب لبيع لاعبه السنغالي كاليدو كوليبالي، وذلك وسط شائعات عن اهتمام مانشستر سيتي بضم المدافع الدولي السنغالي.

ووضع كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا نفسه كواحد من أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية منذ انتقاله إلى نابولي قادما من جينك في عام 2014، وساعد النادي على الفوز بكأس إيطاليا في الشهر الماضي على حساب يوفنتوس.

ولا يزال أمام اللاعب السنغالي الدولي ثلاث سنوات في عقده الحالي، لكنه رفض الخروج في الانتقالات الصيفية عندما سئل عن مستقبله بالأسبوع الماضي.

وقال كوليبالي في تصريحات إذاعية قبل أيام:«أحب أن أبقى في نابولي مدى الحياة، لكنني لا أستطيع تقديم وعود».

على الرغم من أن رئيس نابولي سيكون مترددًا على السماح لكوليبالي بالمغادرة، إلا أنه يعترف بأنه يمكن إتمام صفقة إذا تم تقديم عرض مناسب في وقت لاحق من هذا الصيف.

وقال رئيس نابولي لـ "Sky Italia":"إن كاليدو شخص عظيم، سأشعر بالحزن الشديد لفقدانه، لكن هناك وقت لكل شيء».

وأضاف الرجل صاحب الـ71 عاما:«90 مليون يورو ليست مطروحة على الطاولة».

وعن البولندي أركاديوش ميليك لاعب نابولي والذي رفض تمديد عقده قال:«إنه في السوق كما هو الحال دائمًا، لم يستجب لنا عندما قدمنا له عرضا لتمديد عقده، لذا فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى رحيله»

وأتم:«من لديه أفضل عرض سيأخذه، لن يتم تقديم خصومات لأي شخص، وإلا فإنه يخاطر بالبقاء في نابولي وربما يبقى خارج خيارات المدرب».