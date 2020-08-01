مجلس الوزراء السوداني يرحب بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

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رحب مجلس الوزراء السوداني بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس يوم الخميس الماضي والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمن مجلس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية - دعوة وزير الخارجية الأمريكي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان وبناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.

وأشاد المجلس بدور لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي والسناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

وأكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

فيما جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.