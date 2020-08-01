 المسماري يحذر السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون تنسيق مسبق - بوابة الشروق
السبت 1 أغسطس 2020 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

المسماري يحذر السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون تنسيق مسبق

د ب أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 10:18 ص

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، من اقتراب سفن وطائرات من ليبيا، دون تنسيق مسبق.

وقال المسماري، في بيان في صفحته على "فيسبوك" نشر منتصف ليلة أمس الجمعة: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

كان المسماري قد صرح الشهر الماضي، أن مصراته بمطارها وميناءها تستقبل الإمدادات التركية التي يتم إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك