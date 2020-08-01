 رئيس الوزراء العراقي ونظيره اللبناني يؤكدان على تعزيز آفاق التعاون المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي ونظيره اللبناني يؤكدان على تعزيز آفاق التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 9:26 م

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره اللبناني حسان دياب، اليوم السبت، تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وتنمية العلاقات الثنائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن "الكاظمي تبادل التهاني مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة الطيبة، داعيا المولى عزّ وجلّ أن ينعم على الشعب اللبناني بالرخاء والازدهار".

وأكد الجانبان - بحسب البيان - الرغبة الأكيدة لدى البلدين في تعزيز آفاق التعاون، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.

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