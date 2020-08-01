كاباييرو يدخل تاريخ تشيلسي بمشاركته في نهائي كأس إنجلترا أمام أرسنال

أصبح الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي، أكبر لاعب في تاريخ البلوز يخوض مباراة نهائي كأس إنجلترا.

ودفع فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بالحارس الأرجنتيني في تشكيل فريقه، ليحقق بمشاركته رقما قياسيا.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للاحصائيات عن رقم كاباييرو حيث أشارت إلى أن اللاعب سيخوض المباراة بعمر 38 سنة و308 يوم، كأكبر لاعب في تاريخ البلوز يشارك في نهائي كأس إنجلترا.

يذكر أن تشيلسي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: جيمس – روديجير – زوما – أزبيلكويتا

خط الوسط: ألونسو – جورجينيو – كوفاسيتش – ماونت – بولسيتيش

خط الهجوم: جيرو