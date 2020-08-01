ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، اليوم، بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز: "كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق".

كما تم ضبط 5 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 25 مخالفة دراجة نارية، و59 مخالفة انتظار خاطئ، و20 مخالفة سير بدون تراخيص 15 بدون رخص قيادة و5 بدون رخصه تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و1 مخالفة تلف إطارات و765 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.