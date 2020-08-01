أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 323 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وقالت الوزارة - في بيان لها، اليوم السبت - إن محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم 1، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2.

يوأضافت أن محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.