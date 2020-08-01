رئيس الإمارات: نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي يعد إنجازا محل فخر

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن نجاح الكوادر الوطنية الإماراتية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة (براكة) يعد إنجازا نفخر به باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقال الشيخ خليفة بن زايد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت - إن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز (مسبار الأمل) يؤكد أن الإمارات تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة بسواعد أبنائها.

وأكد أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة فاعلة من الكفاءات الوطنية الإماراتية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول.

وأعرب بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع والذي يمنح أبناء الإمارات الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة، قائلا "لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل".