رئيس الوزراء الروسي يوقع قرار فتح الحدود مع أبخازيا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قرارا بشأن فتح الحدود الروسية مع جمهورية أبخازيا.

وقال مجلس الوزراء الروسي -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- "روسيا ترفع القيود عن عبور الحدود مع أبخازيا والتي تم فرضها سابقا بسبب الوضع المرتبط بفيروس كورونا، وقد وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين على قرار في هذا الصدد".

وسبق أن أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا عن قرار فتح الحدود مع أبخازيا بناء على تقارير وزارة الصحة وهيئة الرقابة الصحية بعد دراسة الوضع الوبائي في هذه الدولة.

يذكر أن روسيا أغلقت حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس (كورونا) وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية، ويتم حاليا رفع القيود بشكل تدريجي مع تحسن الوضع الوبائي.