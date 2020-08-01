 رئيس الوزراء الروسي يوقع قرار فتح الحدود مع أبخازيا - بوابة الشروق
السبت 1 أغسطس 2020 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الروسي يوقع قرار فتح الحدود مع أبخازيا

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 5:26 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 5:26 م

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قرارا بشأن فتح الحدود الروسية مع جمهورية أبخازيا.

وقال مجلس الوزراء الروسي -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- "روسيا ترفع القيود عن عبور الحدود مع أبخازيا والتي تم فرضها سابقا بسبب الوضع المرتبط بفيروس كورونا، وقد وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين على قرار في هذا الصدد".

وسبق أن أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا عن قرار فتح الحدود مع أبخازيا بناء على تقارير وزارة الصحة وهيئة الرقابة الصحية بعد دراسة الوضع الوبائي في هذه الدولة.

يذكر أن روسيا أغلقت حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس (كورونا) وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية، ويتم حاليا رفع القيود بشكل تدريجي مع تحسن الوضع الوبائي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك