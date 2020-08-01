انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال يوليو الماضي

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أظهرت بيانات نُشرت، اليوم السبت، أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن قيمة الصادرات بلغت 8ر42 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.

وتمثل نسبة التراجع في شهر يوليو الماضي تحسنا عن النسب التي تم تسجيلها خلال شهري يونيو ومايو الماضيين وبلغت 9ر10% و7ر23% على التوالي.

وتراجعت الواردات بنسبة 9ر11% لتصل إلى 5ر38 مليار دولار، مما أدى لحدوث فائض تجاري بقيمة 27ر4 مليار دولار.

ويأتي تحسن نسبة تراجع الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات من الرقائق بنسبة 6ر5% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 87ر7 مليار دولار، أي ما يمثل 3ر18% من إجمالي الصادرات.

وأرجعت الوزارة ارتفاع صادرات الرقائق إلى تعافي الطلب على الهواتف الذكية.

وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 2ر4% لتصل إلى 66ر3 مليار دولار بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.

كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 21% لتصل إلى 96ر2 مليار دولار بسبب ضعف أسعار النفط.

وأوضحت بيانات الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية تعافت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا لترتفع بنسبة 7ر7%، حيث يعد ذلك تحسنا عن التراجع الذي تم تسجيله في شهر يونيو الماضي وبلغته نسبته 3ر8%.

وارتفعت الصادرات للصين للشهر الثاني على التوالي بنسبة 5ر2% خلال الشهر الماضي.

وتراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 1ر11% بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.

وانخفضت الصادرات لدول رابطة جنوب شرق آسيا (الأسيا) بنسبة 6ر14%، كما تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان بنسبة 5ر21% بسبب الخلاف بين سول وطوكيو.

وقال وزير الصناعة سونج يون مو في يبان" صادرات شهر يوليو الماضي ربما تمثل دلالة إيجابية على التعافي"، مضيفا" أنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات للصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، حيث أن هذه الكيانات تستقبل نصف صادراتنا".