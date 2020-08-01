قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أجهزة المحافظة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحد من زيادة الإصابات.

وأضاف «غراب»، في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات تطبيقًا لتعليمات مجلس الوزراء؛ لمنع التجمعات.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أن هناك متابعة جيدة لمخالفات البناء خلال إجازة العيد، مؤكدا أنه سيتم إحالة من يثبت مخالفته إلى النيابة بشكل فوري.

وأشار محافظ الشريقية أيضًا إلى وجود متابعة مستمرة لمخالفات الذبح بالشوارع، موضحًا أنه تم فتح المجازر مجانًا للمواطنين.