«قومي المرأة» بالإسكندرية: انطلاق فعاليات حملة «صوتك لمصر بكرة انتخابات مجلس الشيوخ»

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، انطلاق فاعليات حملة "صوتك لمصر بكرة انتخابات مجلس الشيوخ 2020" والتي تأتي فى إطار استعدادات المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدا في الحادي عشر من أغسطس الجاري.

وقالت الشاذلي - في تصريحات اليوم السبت - إن فاعليات الحملة تتضمن عدة أنشطة تستهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية، والتعريف بدور ومهام وقانون واختصاصات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى شرح النظام الانتخابي الفردي والقوائم المغلقة وتقسيم الدوائر والشروط الواجب توافرها في من يتقدم بالترشح لمجلس الشيوخ وإبراز مكتسبات المرأة وخاصة في عدد المقاعد المخصصة للمرأة والتى لا تقل عن ١٠%، مؤكدة أهمية دور المرأة في الفترة القادمة؛ سواء كانت مرشحة أو ناخبة.

وأشارت إلى أن الأنشطة تتضمن على التوازي توعية إلكترونية من خلال الأنفوجراف والذي يحتوى على معلومات تهم الناخبين عن الانتخابات ومواعيدها ويتم نشرها يوميا على الصفحة الرسمية (المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية) على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما تتضمن الأنشطة عدة جولات توعية ميدانية يقوم بها مجموعة من أعضاء الفرع تستهدف السيدات في المناطق الأكثر احتياجا لتشجيعهن على النزول والتصويت والمشاركه مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشيوخ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأضافت الدكتورة ماجدة الشاذلي أن المجلس القومي للمرأة قام خلال الأيام الماضية بعقد دورات واجتماعات من خلال الفيديو كونفرنس للمرشحات اللاتي سيخضن الانتخابات، وتناولت جلسات التدريب موضوعات كيفية صياغة برنامج إنتخابي مستجيب لمتطلبات الوطن والخطاب الجماهيري المؤثر باستخدام الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي (مواقع التواصل الاجتماعي) وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة وغيرها من الموضوعات التي تعزز مهارات المرشحات.

يشار إلى أن حملة "صوتك لمصر بكرة" بمحافظة الإسكندرية ستمتد من اليوم وحتى موعد الصمت الانتخابي.