 بيونسيه تسعى لتغيير نظرة العالم عن السود بـ«الأسود ملك» - بوابة الشروق
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بيونسيه تسعى لتغيير نظرة العالم عن السود بـ«الأسود ملك»

وكالات
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 2:50 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 2:50 م

حظى الألبوم الجديد المصور للمغنية، بيونسيه، الذى يحتفى بثقافة السود بإشادة كبيرة، الجمعة الماضية، خاصة مع طرحه فى خضم زلزال ثقافى بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.

وقالت بيونسيه فى رسالة بمناسبة طرح ألبوم «بلاك إز كينج» (الأسود ملك) الذى يعيد رسم قصة فيلم «لاين كينج» (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر.

ويهدف الألبوم الجديد «لتغيير المفهوم العالمى لكلمة أسود».

وبدأ فريق العمل فى إنتاج الألبوم، العام الماضى، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود فى العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتى طرح الألبوم تزامنا مع احتجاجات تعم أنحاء العالم ضد التمييز العنصرى، اشتعلت بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدى الشرطة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

ووصفت مجلة «فاريتى» العمل الجديد بأنه «تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا فى أمريكا وأيضا فى إفريقيا».

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