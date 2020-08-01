الأمم المتحدة تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخارجية.

وقالت وليامز، في تصريحات لها، إن وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة في الأزمة، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا.

وأضافت أن الشعب الليبي منهك وخائف بنفس القدر، لقد سئموا الحرب، ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن الأمر ليس بأيديهم، متابعة: "إنهم يريدون حلا، ووقف إطلاق النار، لأن البديل هو تدمير بلادهم.. هذه معركة بين منافسين خارجيين، بقدر ما هي حرب أهلية الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم".