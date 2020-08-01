المرصد: 10 آلاف «جهادي» أجنبي و17 ألف «مرتزق» من الفصائل ‎السورية نقلتهم ‎تركيا إلى ‎ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة لوصول عدد آخر من «الجهاديين» الأجانب، في حين عادت دفعة من العشرات نحو الأراضي السورية عقب انتهاء عقودهم.

وأضاف المرصد السوري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء السبت، أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17000 «مرتزق» من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، متابعًا أنه «عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل «المرتزقة» إلى معسكراتها وتدريبهم»، بحسب المرصد.

وأشار إلى أنه «بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.