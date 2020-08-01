حافظ الجيزة: ذبح 900 أضحية بمجازر المحافظة وحملات لحظر نقل جلود الأضاحي

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة توافد المواطنين على المجازر منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتلاشي الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام ..مشيرا إلى أنه تم ذبح ٩٠٠ أضحية بالمجازر حتى الآن.

وقال محافظ الجيزة - في تصريح اليوم السبت - إن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين..لافتا إلى أنه يتم شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز تمكنت من تحرير محاضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..لافتاً إلى أنه قد تم مناشدة أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية فى ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

ووجه راشد بتكثيف حملات متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالمحلات والاسواق والمطاعم حفاظا على سلامة المواطنين، كما وجه رئيس هيئة النظافة باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود أي مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا على البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق .