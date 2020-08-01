 الصحة الأردنية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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الصحة الأردنية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:32 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:32 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1208 حالات.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.. كما تمّ إجراء (5342) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 603 آلاف و237 فحصا.

ودعت وزارة الصحّة إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية.

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