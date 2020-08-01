نائب محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية بالمحافظة

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية، بمركزي المنيا وأبو قرقاص، مشيراً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع وإجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.
وقال نائب المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، ومنها إلغاء نظام الإيصالات الورقية واستبدالها بالإيصالات المميكنة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في اطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظة وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وكان محافظ المنيا، قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشدداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وعلى جانب آخر، تفقد نائب المحافظ، بناءًا على تكليف المحافظ، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة، بمركز ملوي، حيث تبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء ثلاثة منهم، وجار تقديم العلاج حاليا للحاله الرابعة بمستشفى الجامعة.