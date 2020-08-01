نائب محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية بالمحافظة

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية، بمركزي المنيا وأبو قرقاص، مشيراً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع وإجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.

وقال نائب المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، ومنها إلغاء نظام الإيصالات الورقية واستبدالها بالإيصالات المميكنة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في اطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظة وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وكان محافظ المنيا، قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشدداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وعلى جانب آخر، تفقد نائب المحافظ، بناءًا على تكليف المحافظ، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة، بمركز ملوي، حيث تبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء ثلاثة منهم، وجار تقديم العلاج حاليا للحاله الرابعة بمستشفى الجامعة.