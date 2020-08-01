 بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء نسكهم في أول أيام التشريق برمي الجمرات - بوابة الشروق
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بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء نسكهم في أول أيام التشريق برمي الجمرات

نور رشوان
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 1:40 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 1:40 م

واصل حجاج بيت الله الحرام، صباح الأحد، أداء نُسكهم في أول أيام التشريق، برمي الجمرات.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، مقطع فيديو وصورًا تظهر حجاج بيت الله وهم يرمون الجمرات.

 


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