سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل حجاج بيت الله الحرام، صباح الأحد، أداء نُسكهم في أول أيام التشريق، برمي الجمرات.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، مقطع فيديو وصورًا تظهر حجاج بيت الله وهم يرمون الجمرات.