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واصل حجاج بيت الله الحرام، صباح الأحد، أداء نُسكهم في أول أيام التشريق، برمي الجمرات.
ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، مقطع فيديو وصورًا تظهر حجاج بيت الله وهم يرمون الجمرات.
#يحدث_الآن |⏳حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء نُسكهم في أول أيام التشريق برمي الجمرات.#بسلام_آمنين 🕋 pic.twitter.com/WqJSCi36Tz
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 1, 2020
#يحدث_الآن |⏳حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء نُسكهم في أول أيام التشريق برمي الجمرات.#بسلام_آمنين 🕋 pic.twitter.com/WqJSCi36Tz