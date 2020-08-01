الشرطة تضبط عصابة تهرب الكوكايين من بابوا غينيا الجديدة إلى أستراليا

(د ب أ)

ضبطت الشرطة الأسترالية كمية من الكوكايين بقيمة 80 مليون دولار أسترالي (57 مليون دولار أمريكي) كان من المقرر تهريبها من بابوا غينيا الجديدة إلى أستراليا بواسطة عصابة تهريب دولية، حسبما قالت السلطات اليوم السبت.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان إن العصابة كانت تخطط لاستخدام طائرة خفيفة تقوم بالتحليق على ارتفاع منخفض لحمل 500 كيلوجرام من المخدرات إلى أستراليا من بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الشرطة إنها اتهمت خمسة رجال في أستراليا لصلتهم بعصابة متورطة في الجريمة المنظمة الإيطالية بسبب عملية تهريب.

وحلقت طائرة خفيفة من طراز "سيسنا" من شمال أستراليا يوم الأحد الماضي إلى مهبط بعيد في بابوا غينيا الجديدة حيث قامت بتحميل الكوكايين.

لكن الشرطة تعتقد أن وزن المخدرات أدى إلى تحطم الطائرة عند الإقلاع. وقدم الطيار الأسترالي نفسه إلى القنصلية الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة حيث ألقت الشرطة المحلية القبض عليه.

وأجرت الشرطة تحقيقا وعثرت على 28 كيسا مملوءة بالكوكايين. كما تم اعتقال عدد من الأشخاص في بابوا غينيا الجديدة حيث كانت هذه أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد.