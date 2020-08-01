ضبط 3006 مخالفات مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

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نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 3006 مخالفات مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وشملت أبرز هذه المخالفات ضبط 88 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و121 مخالفة بسبب "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و6 دراجات نارية مخالفة، و23 مخالفة لشروط الترخيص.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.