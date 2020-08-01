مفوضية الانتخابات العراقية تدعو إلى تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت، البرلمان والحكومة العراقية، لتهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق منتصف عام 2021.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان صحفي: "انطلاقا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في السادس من شهر يونيو عام 2021".

ودعت المفوضية إلى "أن يقوم مجلس النواب بانجاز قانون الأنتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وتشريع نص بديل لإكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

كما دعت المفوضية "الحكومة إلى القيام بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية التي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".

وطالبت المفوضية في بيانها من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات وإصدار القرارات اللازمة لحلها".

ودعت المفوضية: "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية".