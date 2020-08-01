أوكرانيا تسجل 1172 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم السبت، تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 71 ألفا و56 حالة.

وقال بيان صادر عن مركز مراقبة تفشي وباء كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية على موقعها الالكتروني) إنه تم الإبلاغ أيضا عن 16 حالة وفاة و556 حالة تعافي من المرض خلال ال24 ساعة الماضية.

وفي المجمل، أعلنت أوكرانيا تسجيل 1709 حالات وفاة مرتبطة بالمرض و39 ألفا و308 حالات شفاء منذ بداية الوباء، فيما تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة لفيف بنحو 145 حالة ومنطقة إيفانو فرانكيفسك (123) والعاصمة كييف (101).

وكما ورد، فإن الحجر الصحي التكيفي لا يزال ساري المفعول في أوكرانيا حتى 31 أغسطس. أي أنه يمكن للحكومة تخفيف الإجراءات التقييدية أو تكثيفها اعتمادًا على الوضع الوبائي في كل منطقة.