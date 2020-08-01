الشرطة الألمانية تعتزم فض مسيرة رافضي قيود كورونا في برلين

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تعتزم الشرطة الألمانية فض مسيرة مناوئي قيود كورونا في العاصمة برلين.
وقال المتحدث باسم الشرطة، اليوم السبت إن منظمي المسيرة غير قادرين على الالتزام بتدابير الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يجري إعداد تدابير مناسبة.