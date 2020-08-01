كروز أزول يفلت من الهزيمة أمام بويبلا في الدوري المكسيكي

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أفلت كروز أزول من الهزيمة أمام بويبلا وتعادل معه 1 / 1 مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الثانية من الدوري المكسيكي ، التي شهدت أيضا فوز خواريز على نيكاكسا 1 / صفر.

وافتتح بابلو جونزاليس التسجيل لبويبلا في الدقيقة 48 لكن أوربيلين بينيدا خطف هدف التعادل لكروز أزول في الثواني الأخيرة من المباراة، والتي شهدت طرد كريستيان تابو من صفوف بويبلا.

أما خواريز، فقد حسم مباراته أمام نيكاكسا بهدف وحيد سجله إريك كاستيلو في الدقيقة 60 .

ورفع خواريز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بويبلا وكروز أزول بينما ظل نيكاكسا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بعدما تلقى الهزيمة الثانية.