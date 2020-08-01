 انطلاق أول رحلة جوية منتظمة تقلع من موسكو بعد استئناف الرحلات الدولية - بوابة الشروق
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انطلاق أول رحلة جوية منتظمة تقلع من موسكو بعد استئناف الرحلات الدولية

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 11:45 ص

انطلقت اليوم السبت، من مطار شيريميتيفو قرب موسكو، أول رحلة جوية دولية منتظمة، عقب استئناف الرحلات مع بعض الدول الأجنبية، بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية وباء كوفيد-19.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" أقلعت في الساعة 07:45 بتوقيت موسكو متوجهة إلى اسطنبول، مضيفة أنه اعتبارا من اليوم ، استأنفت روسيا الرحلات الجوية مع عدد من الدول، بعد أن بقيت معلقة منذ نهاية مارس. ومنذ اليوم، عادت حركة الطيران المدني من روسيا إلى بريطانيا وتنزانيا وتركيا.

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، ذكرت في وقت سابق أن سعة الطائرة التي ستقوم بهذه الرحلة الجوية، تسمح بنقل ما يصل إلى 400 راكب.


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