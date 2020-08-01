محافظ القاهرة: توزيع لحوم على أسر الأسمرات والمحروسة 1 و 2 وروضة السيدة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه تم ذبح 15 أضحية، داخل مدابح العاصمة بطريقة صحية وقانونية، موضحاً أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار عبد العال، في بيان اليوم الجمعة، إلي أنه استمرارًا لجهود الدولة فى تقديم أفضل الخدمات للأسر فى المجتمعات الجديدة التى أنشأتها لرعايتهم ولإدخال البهجة عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولفت محافظ القاهرة، إلي أنه تم توزيع اللحوم على الأسر بالمشروعات الحضارية التى أقامتها الدولة بالمحروسة 1 و 2 و روضة السيدة و أهالينا والأسمرات.