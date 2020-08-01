أرتيتا يشكر جوارديولا ويثني على أداء أوباميانج بعد التتويج بكأس إنجلترا

أثنى مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، على أداء لاعبيه وتحديد بير إيميرك أوباميانج مهاجم الجانرز، وذلك بعد التتويج بلقب كأس إنجلترا، على حساب تشيلسي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.

وقاد أوباميانج أرسنال للفوز بعد إحرازه هدفي اللقاء، ليحقق الجانرز اللقب الـ14 في تاريخه ويعزز صدراته لقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للقب كأس إنجلترا.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب التتويج باللقب:«كانت سنة غريبة بعض الشئ، وأتينا الى هنا لكي نعيد أرسنال لمكانه الطبيعي، وأشكر النادي على ثقته الكبيرة وأيضا الجمهور الذي نحاول أن نعيد السعادة إلى وجهه».

وعن تحقيقه لقب كأس إنجلترا كلاعب وكمدرب مع أرسنال قال:«أعتقد أن الاحساس أفضل كمدرب لأن الأمور كانت صعبة عندما التحقت بالنادي».

وحول أوباميانج قال:«أوباميانج قدم موسما رائعا وأتى في اللحظة المناسبة وهذه صفة كبار اللاعبين، بكل تاكيد لدي إحساس إيجابي تجاهه وأعتقد أنه سيبقى، ويجب علينا أن نمدد عقده».

ولم ينس أرتيتا ما قدمه له بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي وقال:«شكرًا بيب جوارديولا، لولاك لم أصبح مدربًا».

يذكر أن أرتيتا كان مساعدا لجوارديولا في الجهاز الفني لمان سيتي، وغادر قبل عدة أشهر لتولي منصب المدير الفني لأرسنال.