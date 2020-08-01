الصين تسجل انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا

(د ب أ)

سجلت الصين انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إشارة محتملة إلى أن آخر تفش كبير في إقليم شينجيانج بشمال غرب الصين ربما يكون اقترب من نهايته.

وقال مسؤولون اليوم السبت إنه تم تسجيل 45 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 31 إصابة في شينجيانج، حيث تركز تفشي الفيروس في عاصمة الإقليمي وأكبر مدنه "أورومكي". ويشكل هذا تراجعا بعد 127 حالة إصابة تم تسجيلها على الصعيد الوطني و 112 في شينجيانج يوم الجمعة.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة من بين 84337 إصابة مؤكدة.

وفى مدينة هونج كونج الصينية شبه المستقلة، استمرت حالات الإصابة في الارتفاع، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حالة جديدة اليوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2773 لهذا الوباء. كما تم تسجيل حالتي وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 وفاة.