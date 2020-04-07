الولايات المتحدة تسجل أكثر من 25 الف حالة وفاة بكورونا خلال يوليو الماضي

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

كما شهدت الولايات المتحدة خلال شهر يوليو تسجيل 87ر1 مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس بزيادة نحو 70 بالمائة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 5ر4 مليون حالة إصابة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية السبت.

كما توفي أكثر من 150 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد.

وشهدت العديد من الولايات الأمريكية وخاصة فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس قفزات هائلة في عدد حالاتها في شهر يوليو، وتراجع الحكام في جميع أنحاء البلاد عن خطط إعادة الفتح أو فرضوا قيودا جديدة.

وسجلت ولاية فلوريدا أكثر من 310 ألف حالة إصابة جديدة في يوليو، بينما سجلت تكساس وكاليفورنيا أكثر من 260 ألف حالة إصابة جديدة.

كما زادت الحالات بأكثر من الضعف في ولايات ألاباما وألاسكا وأريزونا وأركنساس وجورجيا وهاواي وإيداهو وميسيسيبي وميزوري ومونتانا ونيفادا وأوكلاهوما وأوريجون وكارولينا الجنوبية وتينيسي وفرجينيا الغربية.

في منتصف يوليو حطمت الولايات المتحدة الأرقام القياسية العالمية للإصابات حيث بلغت أكثر من 77 ألف حالة جديدة في 16 يوليو الماضي.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بمعدل 9ر32 في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي في النمو الاقتصادي منذ أن نشرت الحكومة الفيدرالية بيانات ربع سنوية.