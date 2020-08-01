 غرفة عمليات الأقصر: التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية فى ثانى أيام العيد - بوابة الشروق
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غرفة عمليات الأقصر: التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية فى ثانى أيام العيد

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
أ ش أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 9:56 م

أكد محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر المنعقدة برئاسة الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، استمرار هدوء الأجواء واستقرار الأوضاع بالمحافظة والتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لتعليمات المحافظ المستشار مصطفى ألهم.

وأضاف الشامي - في تصريح له اليوم السبت - أنه لم يتم رصد أي مخالفات لقرار رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس غرفة العمليات، أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، وتضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف وغرفة العمليات الرئيسية على اتصال بغرف العمليات بكل مركز ومدينة.

جدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

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