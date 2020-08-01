مفوض البرلمان الأوروبي لشئون «بريكست» يدعو جونسون إلى الحل التوافقي

دعا ديفيد مكاليستر، مفوض البرلمان الأوروبي لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إلى تليين موقفه في المفاوضات المتعثرة حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال مكاليستر إن الاتحاد الأوروبي قدم إلى لندن عرضا لم يتم تقديمه من قبل أبدا لدولة من خارج التكتل وحلف شمال الأطلسي ناتو وما على مستواها.

يشار إلى أن بريطانيا لا تزال تنتمي إلى السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين حتى ذلك الموعد، سيتم فرض جمارك على البضائع بين الجانبين.

وقال مكاليستر، إن الوصول بدون جمارك إلى أكبر سوق داخلية في العالم، هو بطبيعة الحال عرض مثير للاهتمام للاقتصاد البريطاني.

وأضاف: "وفي المقابل، نطلب من بريطانيا التزاما واضحا بشروط المنافسة السارية والعادلة على جانبي القناة الإنجليزية".