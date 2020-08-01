الخطوط الجوية الكينية تستأنف رحلاتها إلى تنزانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية اليوم السبت أنها ستستأنف رحلاتها إلى تنزانيا عقب محادثات جرت بين وزيري النقل للبلدين.

وكانت هيئة الطيران المدني التنزانية ألغت خططا تسمح بموجبها لشركة الخطوط الجوية الكينية باستئناف رحلاتها إلى تنزانيا وذلك على خلفية قيام الحكومة الكينية باسبتعاد مواطني تنزانيا من قائمة المسموح لهم بدخول أراضيها بسبب مراجعة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير النقل الكيني جيمس ماتشاريا قوله في مؤتمر صحفي متلفز اليوم:" لقد تمكنا من إزالة الخلافات بيننا".

وأضاف ماتشاريا " لم نوقف هذه الرحلات أبدًا، ولم يوقفوا رحلاتنا أبدًا ، وقد تم حل هذه المشكلة الصغيرة جدًا ونعتقد أنه إذا لم يكن اليوم، فغدًا سنرى الخطوط الجوية الكينية تحلق مرة أخرى".