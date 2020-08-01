العراق يسجل 2095 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن تم تسجيل 1841 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد.