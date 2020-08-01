 العراق يسجل 2095 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
السبت 1 أغسطس 2020 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق يسجل 2095 إصابة جديدة بكورونا

هدى أمين
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:28 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن تم تسجيل 1841 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك