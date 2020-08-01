إصابة 658 حالة جديد بكورونا في بولندا مع استمرار ارتفاع الأعداد

سجلت بولندا لليوم الثالث على التوالي أعلى حصيلة يومية جديدة للحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد منذ بداية الانتشار الوبائي بـ658 حالة اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة البولندية -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية- إنه تم الإبلاغ عن خمسة حالات وفاة جديدة إثر الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى ألف و721 حالة وفاة.

كانت بولندا قد سجلت 657 حالة إصابة جديدة أمس، و615 حالة أمس الأول، وكانت الحصيلتان تعدان قياسيتين جديدة في ذلك الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.