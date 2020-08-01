يانج بويز بطلا للدوري السويسري للمرة الثالثة تواليا

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أحرز يانج بويز لقب الدوري السويسري للمرة الثالثة تواليا، بفوزه على مضيفه سيون 1-صفر الجمعة ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسجّل كريستوفر مارتنز من لوكسمبورج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع يانج بويز رصيده إلى 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سانت جالن، محرزا اللقب الرابع عشر في تاريخه.

ويتصدر جراسشوبر الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية السجل الذهبي للدوري السويسري برصيد 27 لقبا، أمام بازل (20 لقبا) وسيرفيت (17 لقبا) فيما يأتي يونج بويز رابعا.

واحتفل الآلاف من مشجعي يانج بويز حتى ساعات الصباح الأولى، باللقب في العاصمة برن، حيث تعرض شخص لاصابات بالغة بسبب الألعاب النارية.

وسيحتفل الفريق باللقب على أرضه في المباراة الأخيرة من الموسم، عندما يستضيف الوصيف سانت جالن الاثنين.

ويتصدر مهاجم يونج بويز الكاميروني جان بيار نسامي ترتيب الهدافين برصيد 30 هدفا بفارق كبير عن مهاجم سانت جالن سيدريك إيتين (19 هدفا).

وقال نسامي لوكالة الأنباء السويسرية "انه لقب مستحق. إنه يكافئ جهودنا وعملنا الشاق (...) لم أكن أتوقع أن أختبر موسما كهذا: الفوز باللقب وتسجيل 30 هدفا".

وسيشارك يانج بويز بحصوله على اللقب في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الدوري السويسري أول بطولة وطنية في أوروبا تعلق نشاطها بسبب فيروس كورونا المستجد في فبراير، قبل ان يستكمل نشاطه في يونيو خلف أبواب موصدة.

واعتمد الاتحاد المحلي السماح بإجراء خمسة تبديلات أسوة بباقي البطولات الأوروبية التي استأنفت نشاطها.

وتضم الدرجة الأولى في سويسرا 10 أندية تخوض 36 مرحلة، بمعدل مباراتي ذهاب ومباراتي إياب لكل من الفرق.