جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروع حياة كريمة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، انطلاق برنامج زيارات ميدانية لطلاب الجامعة لمشروعات حياة كريمة بقرى محافظة المنيا، والذي تعده وتنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت شعار "حياة كريمة.. بداية الجمهورية الجديدة"، خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين.



يأتي ذلك لتعريف الطلاب بأبرز أهداف مبادرة "حياة كريمة" ونجاح وفاعلية جهود الدولة لتغيير واقع الريف المصري، ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، ومضاعفة الخدمات العلاجية الشاملة للأهالي بالريف، وذلك بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.



وقال عبد الرحمن إن ذلك يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بضرورة أن يطلع المواطنين والشباب خاصة بحجم العمل والإنجاز الذي يتم تحقيقه على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن؛ لإعادة رسم خريطة مصر، وإعادة بناء شامل لمكونات الدولة المصرية، والتي يتم فيها الارتقاء بالريف المصري تحت شعار مبادرة حياة كريمة من حيث إحداث تنمية شاملة ترتقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالي الريف.



وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن برنامج الزيادة يستهدف إعلاء قيم الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة، وإعداد جيل من الشباب الجامعي المثقف والقادر على تحمل المسئولية والمشاركة في المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية؛ للارتقاء بالريف المصري وحياة المصريين والقضاء على الشائعات والأكاذيب والأفكار الهدامة التي قد يروج لها، بالإضافة إلى تعزيز قيم تحمل المسئولية المجتمعية وحب الوطن والحفاظ على مقدراته.



وأوضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن الخريطة الجغرافية والزمنية لزيارات قري مشروع حياة الكريمة تبدأ الإثنين الموافق 16 من أغسطس القادم بقرى مركز أبو قرقاص، يليها قرى مركز مغاغة، وديرمواس، وملوي، والعدوة.