استطلاع: أغلب الألمان يربطون بين تغير المناخ والفيضانات الأخيرة في البلاد

أظهر استطلاع حديث أن أكثر من نصف المواطنين في ألمانيا يرون أن كارثة الفيضانات التي ضربت غرب البلاد مؤخرا، تعد نتيجة لتغير المناخ الذي تسبب فيه البشر.

وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الذي تم إجراؤه بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يرون ذلك.

وفي المقابل، ذكر 23% ممن شملهم الاستطلاع، أنه ليس هناك أي علاقة بين هذه الفيضانات وبين تغير المناخ.

وذكر نحو 22% أنهم غير متأكدين إذا ما كانت تغيرات المناخ التي سببها البشر هي السبب وراء الفيضانات التي راح ضحيتها أكثر من 180 شخصا مؤخرا في ألمانيا.

وردا على سؤال عمّن يتحمل مسؤولية هؤلاء الضحايا، صرح نحو نصف المشاركين في الاستطلاع: "لا أحد، لقد كانت كارثة طبيعية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج ترجع إلى استطلاع أجراه معهد "يوجوف" على الإنترنت في الفترة بين 23 و26 يوليو وشمل 2104 أشخاص.