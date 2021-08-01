التشيك تحصد ذهبية التنس لزوجي السيدات في طوكيو

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توج الثنائي التشيكي باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بالميدالية الذهبية لمنافسات التنس لزوجي السيدات ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت كريتشيكوفا وسينياكوفا في المباراة النهائية اليوم الأحد على الثنائي السويسري المكون من بليندا بنشيتش وفيكتوريا جولوبيتش بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7 /5 و6 /1.

وأضافت كريتشيكوفا وسنياكوفا الميدالية الذهبية للأولمبياد إلى ثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى حصدتهما سويا ، كما فازت كريتشيكوفا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة لفئة الفردي.

وحصدت التشيك أول ميدالية ذهبية في منافسات التنس الأولمبية منذ تتويج ميروسلاف ميسير بالميدالية الذهبية لتشيكسلوفاكيا في أولمبياد 1988.