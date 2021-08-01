 تايلاند تسجل 18 ألفا و27 إصابة جديدة و133 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 18 ألفا و27 إصابة جديدة و133 حالة وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 9:44 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 18 ألفا و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 615 ألفا و314 حالة.

وسجلت وزارة الصحة - وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - 133 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و896 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خرج من المستشفيات على مدار أمس 13 ألفا و402 شخص؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي 405 آلاف و322 شخصا.


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