تايلاند تسجل 18 ألفا و27 إصابة جديدة و133 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 18 ألفا و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 615 ألفا و314 حالة.

وسجلت وزارة الصحة - وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - 133 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و896 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خرج من المستشفيات على مدار أمس 13 ألفا و402 شخص؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي 405 آلاف و322 شخصا.