حسان دياب: اتخاذ التدابير لقطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن في لبنان

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني بالبلاد.



وأجرى دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت، والتي شملت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله.



وأكد دياب، ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.



وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت أنه أثناء تشييع جثمان المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين وأحد العسكريين.



وأضاف الجيش اللبناني في بيان أن وحدات الجيش سارعت إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة وثابتة.



وحذرت قيادة الجيش من أنها ستطلق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.



ولا تزال حالة الفزع تسود في المنطقة جراء إطلاق النار العشوائي، فيما خلت الشوارع في المنطقة من المارة رغم الإقبال الكبير من المواطنين والأجانب عليها اليوم الذي يوافق نهاية الأسبوع بلبنان وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية والشاطئية.