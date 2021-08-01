إيران تطالب مواطنيها في المدن الأفغانية بمغادرتها وتستثني كابول

دعت السفارة الإيرانية في أفغانستان المواطنين الإيرانيين الموجودين في المدن الأفغانية، باستثناء العاصمة كابول، إلى مغادرة البلاد.

كما طالبت السفارة، في بيان، جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في أفغانستان.

وأوضحت السفارة أنه إذا كانت هناك حاجة ماسة للسفر إلى أفغانستان، فيمكن السفر إلى كابول فقط لفترة محدودة وبضمان وجود رحلة للعودة، بالتنسيق المسبق مع السفارة.

ونصحت السفارة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، جميع الإيرانيين الذين يعيشون ويعملون في مدن ومناطق أفغانستان، باستثناء كابول، بمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

ومنذ بدأت القوات الدولية الانسحاب من أفغانستان مطلع مايو الماضي، استولى مسلحو طالبان على نحو ربع مناطق البلاد ودخلوا إلى العديد من عواصم الأقاليم.