عندما تبدأ حياة جديدة، من الجيد أن تحظى بدعم الأصدقاء، ومن سيكون أفضل من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وزوجته ميشيل، ليكونا الصديقين الداعمين لك؟



استعان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بالزوجين باراك وميشيل أوباما؛ ليكونا الصديقين، حيث نصحاهما كيف يعيشا حياة جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مغادرة العائلة المالكة، وذلك بعد صداقة طويلة دامت لسنوات بين الزوجين خلال مقابلتهما في فعاليات القضايا الإنسانية والعسكرية، بالإضافة إلى فعاليات الألعاب الملهمة للأفراد العسكريين والمحاربين القدامى.



يسير هاري وميجان حاليا على نفس خطى الزوجين باراك وميشيل أوباما، فهل تنوي ميجان الترشح في الدورة المقبلة للانتخابات الرئاسية؟ هذا بحسب ما ذكر في الموقع البريطاني "الديلي ميل".



قامت عائلة أوباما في عام 2018م، بالتعاقد مع شبكة "نتفليكس" على إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية، منها فيلم حول جولة كتاب ميشيل أوباما، وذلك بعقد يقدر بـ50 مليون دولار، وفعل ميجان وهاري نفس الشيء، لكن بعقد يقدر بـ100 مليون دولار، أي ضعف عقد عائلة أوباما، ومن المقرر أن يبدأ تعاون "نتفليكس" مع ميجان ماركل قريبا، حيث ستضع صوتها في فيلم الرسوم المتحركة، بيرل، الذي يتحدث عن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وترى إلهاما كبيرا في عدد من النساء المؤثرات، ويعتقد الكثيرون أن الفيلم سيدور حول حياة ميجان الخاصة.



في عام 2019م، قامت عائلة أوباما بعقد صفقة مع منصة "سبوتيفاي" لإطلاق بودكاست تتحدث فيه ميشيل أوباما عن الأشخاص الرئيسيين في حياتها، بينما أطلق باراك أوباما بودكاست مع نجم موسيقى الروك بروس سبرينغستين، ليتحدثان من وجهة نظر مختلفة عن أحوال الولايات المتحدة الأمريكية قديما وحديثا.



أما ميجان وهاري فقد حصلا على صفقة بودكاست قيمتها 18 مليون جنيه إسترليني، وحتى الآن لم يعلن عنها أي تفاصيل سوى أنها ستتضمن حلقة خاصة مدتها 35 دقيقة عن تفاصيل قضاء إجازة عائلية للأسرة.



عندما تم سؤال ميشيل أوباما عن إذا ما كانت تنوي الترشح للرئاسة خلال الانتخابات القادمة، أجابت بالنفي، بينما لا يعلم أحد موقف ميجان ماركل من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خاصة وأنه زادت التكهنات حولها بأنها تنوي الترشح، لأنها تبحث عن مكان لها في كتب التاريخ، كأول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



لم تخف ميجان ماركل معتقداتها السياسية خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، بل شنت هجوما مبطنا ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما تواصلت مع عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي لتمويل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وأثبت ذلك نفوذ ميجان الكبير وغير المتوقع على الساحة السياسية.



تسير ميجان ماركل على خطى عائلة أوباما حتى في اختيار الأزياء، ففستان جيسون وو الأصفر، الذي ارتدته ميشيل أوباما خلال جولتها بإيطاليا في عام 2009، يشبه إلى حد كبير فستان براندون ماكسويل الكريب، الذي ارتدته ميجان في حفل استقبال شباب الكومنولث في عام 2018.



ثم هناك الفساتين الفيروزية، التي ارتدتها ميشيل أولاً في عام 2012، عندما التقت بأعضاء الفريق الأولمبي الأمريكي، وتبعتها ميجان ماركل لترتدي فستانا مشابها من فيكتوريا بيكهام، في لندن العام الماضي، وذلك خلال حضورها لإحدى المناسبات.



وإن لم يكف كل ما سبق، فقد سارت ميجان ماركل والأمير هاري على خطى الزوجين أوباما بالنسبة للوسيلة الإعلامية التي يريدان الظهور من خلالها، فكما قامت أوبرا وينفري بدعم السيناتور باراك أوباما لكي يترشح لانتخابات البيت الأبيض في عام 2007، وبعدها بـ4 سنوات، رحبت به في برنامجها كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية من أصحاب البشرة السمراء، اختارت ميجان ماركل، أوبرا وينفري؛ لتكون الإعلامية التي تظهر من خلالها في الإعلام أيضا.



بدأت صداقة عائلة ساسكس مع الإعلامية أوبرا وينفري في عام 2018م، وذلك عندما قاما بدعوتها إلى حفل زفافهما في قلعة وندسور، وتوطدت علاقتهما هذا العام، عندما أجرت "أوبرا" معهما حوارا تلفزيونيا تابعه 49 مليون مشاهد حول العالم، وهو الحوار الذي امتد لمدة ساعتين، وكان بمثابة قنبلة موقوتة للعائلة المالكة.



وفي النهاية، تتسائل صحيفة "الديلي ميل"، هل التصريح القادم لميجان ماركل سيكون الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.