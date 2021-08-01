السودان: زيادة منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم

كشفت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية عن بلوغ منسوب مياه النيل، اليوم الأحد، عند العاصمة الخرطوم 16.04 متر، ليتبقى أقل من نصف متر لمنسوب الفيضان، الذي يبلغ 16.50 متر.

وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى أن منسوب مياه النيل في العاصمة السودانية الخرطوم بلغ 15.72 متر، أمس، (بزيادة 32 سم في المنسوب اليوم)، فيما نوه إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط 25 سم.

وكشف التقرير اليومي للجنة أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الأيام الثلاثة القادمة حوالي 600 مليون متر مكعب.

كما نوه التقرير إلى أن إيراد نهر عطبرة بلغ عند الحدود السودانية الإثيوبية 385 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود السودانية، اليوم الأحد، مستوى: 586 مليون متر مكعب في الروصيرصو، وفي سنار 548 مليون متر مكعب، وفي جبل الأولياء 78 مليون متر مكعب، وخشم القربة 385، وفي مروي 560 مليون متر مكعب.

ورصدت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل في السودان ارتفاعا بمنسوب نهر النيل الرئيسي، في نطاق الولاية، اليوم الأحد، بلغ 15مترا و20 سم بارتفاع 22 سم عن مستوى الأمس.

وأظهر تقرير للغرفة أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن نهر عطبرة سجل 14 مترا و61 سم بارتفاع 6 سم عن الأمس.