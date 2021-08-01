 ألمانيا.. المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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ألمانيا.. المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:12 ص

 عبر "أرمين لاشيت" المرشح لتولي منصب المستشارية في ألمانيا؛ خلفاً لأنجيلا ميركل، عن استنكاره لجرائم النازيين التي ارتكبوها ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) قائلاً إنه يشعر بـ "الخزي الشديد" إزاءها.
وأضاف المرشح الألماني - في تصريحات نقلتها قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /السبت/ - أن لديه رغبة شخصية في حضور الاحتفالات المقررة نهاية الأسبوع في العاصمة وارسو بمناسبة ذكرى ثورة المدينة عام 1944 ضد الاحتلال النازي.
وأشار لاشيت إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد الأمة البولندية، كلها تملكني شعوراً بالخزي".
وأكد لاشيت - الذي يقود حزب ميركل السياسي - أن هذه المسؤولية سوف تحدد سياسة برلين تجاه بولندا في المستقبل.
وشدد على ضرورة أن "تدرك ألمانيا دائماً مسؤوليتها التاريخية تجاه حرية بولندا واستقلالها".


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