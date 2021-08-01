الصحة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي على الهاتف خلال 10 أيام

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة طرحت حلين رقميين للتسهيل على المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا خلال سفرهم إلى الخارج، مشيرًا إلى أن تلك الحلول مقبولة في الدول الأخرى.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الحل الأول مرتبط بإصدار الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاحات كورونا من مجمع الإصدارات الذكية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الشهادة عليها علامات مائية تُرى في النور، إضافة إلى حبر سري تتم قراءته تحت الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى «ستيكر» بتقنية الهولوجرام بديل لختم النسر، وتحمل الـQR CODE.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن بيانات المواطن المسافر تظهر للجهات المختصة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة بمجرد المسح الإلكتروني للرمز، قائلًا إن التأمين يسمح بالتأكد من أن الورقة أصلية.

ولفت إلى أن الحل الآخر جواز السفر الصحي وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول يظهر موقف المواطن من الحصول على لقاح كورونا، متوقعًا إطلاقه خلال أسبوع أو 10 أيام.

وذكر أن الحلين معترف بهم على مستوى العالم أجمع؛ لإثبات الحصول على اللقاح أيًا كان نوعه، مضيفًا أن المواطن يستطيع دفع رسوم جواز السفر الصحي على التطبيق باستخدام الوسائل الإلكترونية.