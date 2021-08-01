 القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب ائتلاف الكرامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب ائتلاف الكرامة

د ب أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 5:53 ص

قال النائب ماهر زيد عن ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، اليوم السبت، إن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.

وظهر النائب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.

وأوضح المحامي ملاك بن عمر فتح تحقيق مواز في المحكمة العسكرية مع التوسع في المتهمين ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلم نفسه منذ قليل.

وائتلاف الكرامة من أشد المناوئين للرئيس قيس سعيد، وهو يعارض بشدة إعلانه التدابير الاستثنائية وقراره تجميد اختصاصات البرلمان.

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