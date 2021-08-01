نائب محافظ الفيوم يشهد فعاليات ملتقى الأولمبياد الخاص لذوي القدرات

شهد، اليوم السبت، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ملتقي الأولمبياد الخاص المصري، تحت شعار" الدمج المجتمعي .. لحياة أفضل"، لرعاية ذوي القدرات الخاصة للإعاقة الفكرية، والذي يقام بمركز التعليم المدني بشكشوك، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 1أغسطس 2021.
جاء ذلك بحضور المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، وعدد من ذوي القدرات الخاصة، والمدربين، والمتطوعين، وأهالي المشاركين.
بدأت فعاليات الملتقي، بالسلام الجمهوري، وعرض فني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وفعاليات ملتقى الأولمبياد الخاص بمحافظة البحر الأحمر.
في كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للحضور موضحاً مجهودات الدولة للإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018، وإعلان نفس العام لذوي الإعاقة، وإنشاء المجلس القومي لذوي الإحتياجات الخاصة سنة 2020 لتأهليهم وتمكينهم، بالإضافة الى إنشاء صندوق دعم لرعاية هذه الفئة بوزارة التضامن الإجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات لذوي الإحتياجات تشمل أعدادهم، وتصنيفات الإعاقة، ومواهب كل منهم، بالإضافة الى إلزام كافة قطاعات الدولة بتطبيق كود الإحتياجات الخاصة في المنشآت والمدن الجديدة، والمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأشار نائب المحافظ الى أهمية الاولمبياد في اكتشاف المواهب لذوي الإحتياجات الخاصة ومشاركتهم في البطولات المحلية والدولية، لافتاً الى حرص المحافظة في توفير فرص العمل لذوي الهمم، واستيفاء نسبة تعيين ال 5% في جميع المصالح الحكومية، وتقديم كافة الدعم لهم، ومتابعة جميع المديريات وخاصة مديرية التربية والتعليم لدمجهم في المدارس، والمساعدات التي تقدم لهم من خلال مديرية التضامن الإجتماعي.
ولفت الى دور المحافظة في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وإقامة الورش التدريبية على الحرف اليدوية، لما تتميز به المحافظة من حرف، ومشاركتهم في إنتاج منتج جيد، وعرض منتجاتهم في المعارض التي تنظمها المحافظة، بالإضافة الى تمويل عدد من المشروعات، ورعاية الموهوبين منهم.
وخلال الملتقي، وجه نائب المحافظ الشكر لجميع المديريات والجهات الراعية للحدث والمتطوعين، وأهالي ذوي الإحتياجات الخاصة، مشيراً الى انه سوف يتم تنظيم عدد من الرحلات للأماكن السياحية والأثارية بمحافظة الفيوم لذوي الهمم بالتنسيق مع المجلس القومي للمراه، ومؤسسة الاولمبياد الخاصة.
ومن جهته، وجه رئيس مؤسسة الأولمبياد الخاص المصري، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرعاية الحدث، ودعمه المستمر لذوي الهمم، مشيراً أن المؤسسة تهدف الى مساعدة ذوي الإعاقة الفكرية وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، لافتاً أنه تم عقد لقاء للمتطوعين وأهالي ذوي الهمم، وإقامة تديب للأطباء والمدبين، وتوقيع الكشف الصحي لللاعبين، خلال فترة إقامة الملتقى، بالإضافة الى إفتتاح مركز للتأهيل المهني والحرفي لذوي الهمم، بجمعية الواحة الجميلة بمنطقة كوم أوشيم، بمركز طاميه.
وعلى هامش الملتقى، تفقد نائب المحافظ، ومرافقوه، معرض وورشة تديب ذوي الإحتياجات الخاصة، ثم تكريم عدد من الجهات والشركات الداعمة لذوي الهمم.