نائب محافظ الفيوم يشهد فعاليات ملتقى الأولمبياد الخاص لذوي القدرات

شهد، اليوم السبت، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ملتقي الأولمبياد الخاص المصري، تحت شعار" الدمج المجتمعي .. لحياة أفضل"، لرعاية ذوي القدرات الخاصة للإعاقة الفكرية، والذي يقام بمركز التعليم المدني بشكشوك، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 1أغسطس 2021.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، وعدد من ذوي القدرات الخاصة، والمدربين، والمتطوعين، وأهالي المشاركين.

بدأت فعاليات الملتقي، بالسلام الجمهوري، وعرض فني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وفعاليات ملتقى الأولمبياد الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

في كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للحضور موضحاً مجهودات الدولة للإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018، وإعلان نفس العام لذوي الإعاقة، وإنشاء المجلس القومي لذوي الإحتياجات الخاصة سنة 2020 لتأهليهم وتمكينهم، بالإضافة الى إنشاء صندوق دعم لرعاية هذه الفئة بوزارة التضامن الإجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات لذوي الإحتياجات تشمل أعدادهم، وتصنيفات الإعاقة، ومواهب كل منهم، بالإضافة الى إلزام كافة قطاعات الدولة بتطبيق كود الإحتياجات الخاصة في المنشآت والمدن الجديدة، والمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار نائب المحافظ الى أهمية الاولمبياد في اكتشاف المواهب لذوي الإحتياجات الخاصة ومشاركتهم في البطولات المحلية والدولية، لافتاً الى حرص المحافظة في توفير فرص العمل لذوي الهمم، واستيفاء نسبة تعيين ال 5% في جميع المصالح الحكومية، وتقديم كافة الدعم لهم، ومتابعة جميع المديريات وخاصة مديرية التربية والتعليم لدمجهم في المدارس، والمساعدات التي تقدم لهم من خلال مديرية التضامن الإجتماعي.

ولفت الى دور المحافظة في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وإقامة الورش التدريبية على الحرف اليدوية، لما تتميز به المحافظة من حرف، ومشاركتهم في إنتاج منتج جيد، وعرض منتجاتهم في المعارض التي تنظمها المحافظة، بالإضافة الى تمويل عدد من المشروعات، ورعاية الموهوبين منهم.

وخلال الملتقي، وجه نائب المحافظ الشكر لجميع المديريات والجهات الراعية للحدث والمتطوعين، وأهالي ذوي الإحتياجات الخاصة، مشيراً الى انه سوف يتم تنظيم عدد من الرحلات للأماكن السياحية والأثارية بمحافظة الفيوم لذوي الهمم بالتنسيق مع المجلس القومي للمراه، ومؤسسة الاولمبياد الخاصة.

ومن جهته، وجه رئيس مؤسسة الأولمبياد الخاص المصري، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرعاية الحدث، ودعمه المستمر لذوي الهمم، مشيراً أن المؤسسة تهدف الى مساعدة ذوي الإعاقة الفكرية وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، لافتاً أنه تم عقد لقاء للمتطوعين وأهالي ذوي الهمم، وإقامة تديب للأطباء والمدبين، وتوقيع الكشف الصحي لللاعبين، خلال فترة إقامة الملتقى، بالإضافة الى إفتتاح مركز للتأهيل المهني والحرفي لذوي الهمم، بجمعية الواحة الجميلة بمنطقة كوم أوشيم، بمركز طاميه.

وعلى هامش الملتقى، تفقد نائب المحافظ، ومرافقوه، معرض وورشة تديب ذوي الإحتياجات الخاصة، ثم تكريم عدد من الجهات والشركات الداعمة لذوي الهمم.