جامعة قبرصية تقدم جوائز للطلاب المطعمين ضد فيروس كورونا

أفادت صحيفة "سايبروس ميل" بأن طلاب جامعة قبرص للتكنولوجيا الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه خلال الأشهر الستة الماضية، سيشاركون في عمليات سحب للفوز بجوائز ومزايا أخرى، بما في ذلك رحلة بحرية في منطقة أكاماس.

جاءت هذه الحوافز في إطار إعلان صادر عن الجامعة قالت فيه إن الفصل الدراسي الشتوي القادم سيجري بحضور شخصي من جانب الطلاب.

وأعلنت الجامعة عن تلك الحوافز كنوع من التشجيع على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة: إن ضمان معدل عال من التغطية بالتطعيم داخل مجتمعنا الجامعي يعد شرطا هاما للتمكن ليس فقط من إعادة التشغيل، ولكن أيضا من الاستمرار بسلاسة.