الصحة الألمانية تسعى لتوفير مزيد من عروض لقاح كورونا للمراهقين

تسعى وزارة الصحة الألمانية لتوفير مزيد من عروض تلقي لقاح كورونا للمراهقين في جميع الولايات الألمانية.



وجاء ذلك في مسودة اقتراح مقدم من الوزارة لأجل اتخاذ قرار في مؤتمر وزراء الصحة المحليين بألمانيا المنتظر غدا الاثنين، وحصلت وكالة الألمانية الألمانية على نسخة منه.



وكانت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ذكرت أنباء عن ذلك من قبل في عددها الصادر اليوم الأحد.



وكتبت الوزارة في المسودة التي تم إرسالها إلى جميع الولايات: "ستقدم جميع الولايات لقاحات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في مراكز التطعيم".



وبحسب الاقتراح المدرج في المسودة، فإنه من المخطط تدشين حملات تطعيم في المدارس، على سبيل المثال.



وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية صرحت في مايو الماضي بمنح لقاح "بيونتيك/ فايزر" للأطفال والمراهقين بدءا من عمر 12 عاما، ثم صرحت قبل أيام بمنحهم لقاح "موديرنا".



وبالنسبة لألمانيا، فلم تصدر اللجنة الدائمة للتطعيمات حتى الآن أية توصية عامة لمنح لقاح كورونا للأطفال والمراهقين بدءا من عمر 12 عاما، وذلك على الرغم من الضغط السياسي الشديد في هذا الشأن، ولكنها توصي فقط بالتطعيم للمراهقين بين 12 و17 عاما الذي لديهم أمراض معينة مثل السمنة أو السكري أو أمراض الرئة المزمنة، الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بمسارات مرضية خطيرة حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.